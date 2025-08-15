Ричмонд
Глава ФПБК Бородин предложил штрафовать за измену в браке и уход из семьи

В России стоит ввести штрафы до 50 тысяч рублей за супружескую измену и уход из семьи при наличии детей. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Виталий Бородин предложил ввести штрафы в 50 тысяч рублей.

«Предлагаю штрафовать на 15−20 тыс. рублей за измену и дополнительно 50 тыс. рублей за каждого брошенного ребёнка. Если семья распалась по вине одного из родителей, он должен нести финансовую ответственность», — цитирует Бородина Life.ru.

По мнению общественника, это защитит семейные ценности: «Сегодня символы семьи обесценились — люди легко женятся и разводятся». Целью такой инициативы является снижение числа детей, попадающих в криминальную среду из-за распада семьи.

Бородин сослался на опыт ОАЭ и ЕС, где аналогичные нарушения влекут крупные штрафы. Он подчеркнул необходимость полного финансового обеспечения детей (школа, кружки) независимо от статуса семьи.

Ранее URA.RU публиковало информацию, о том как заставить безработного родителя платить алименты. В таком случае законодательством устанавливается минимальный уровень выплат.