«Можно отмечать и сдерживать себя»: мэр Екатеринбурга ответил на просьбу перенести День города

Алексей Орлов предложил праздновать День города, соблюдая пост.

Источник: ЕАН

День города в Екатеринбурге не совпадает с гастрофестивалями, поэтому православные верующие могут отмечать праздник и сдерживать себя в пище. Об этом заявил глава города Алексей Орлов, комментируя предложение представителей РПЦ перенести празднование.

«Можно отмечать и сдерживать себя в пище. Здесь нет никаких ущемлений прав верующих. Просто это удобное время для проведения мероприятия на открытом воздухе. Так-то мы празднуем день рождения города 18 октября, но в силу климатических особенностей сложно организовать масштабные празднования в это время на открытом воздухе», — передает слова Орлова «Четвертый канал».

Ранее настоятель храма Серафима Саровского в Екатеринбурге архимандрит Гермоген Еремеев обратился к властям Екатеринбурга с требованием перенести День города из-за ограничений для верующих. Представитель РПЦ объяснил, что Успенский пост у христиан — это время покаяния, воздержания и душевной тишины. В этот день, по словам архимандрита, необходимо воздерживаться от развлекательных мероприятий.

«Словно бы не видят и не слышат власти Екатеринбурга, что у православных уральцев, самой многочисленной конфессии в России, начался Успенский пост! Неужели так трудно перенести всего на несколько дней пораньше общегородской праздник?» — задался вопросом Еремеев.