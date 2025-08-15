В Москве открылся фестиваль для любителей животных

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Фестиваль «Моспитомец» для любителей животных открыли в летнем клубе «Москва» на Тверском бульваре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«В летнем клубе “Москва” на Тверском бульваре начался фестиваль “Моспитомец”. Его проводят Департамент торговли и услуг города Москвы и столичный комплекс городского хозяйства. С 15 по 17 августа все желающие смогут посетить площадку со своими питомцами или забрать домой животное из городского приюта. Выставка-пристройство будет работать с пятницы по воскресенье с 12.00 мск до 18.00 мск. В эти же дни на Тверском бульваре пройдет насыщенная программа для любителей животных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для гостей будет работать кинологическая площадка с барьерами, горками и качелями, где специалисты расскажут, как научить питомца различным трюкам.
Сообщается, что 15 августа в 12.00 мск участники узнают, как воспитать городскую собаку, в 13.00 мск эксперты расскажут о собачьих профессиях, в 14.00 мск пройдет лекция об истории Москвы и ее четвероногих обитателях, в 15.00 мск зоопсихолог и специалист по поведению собак Ирина Бельская поделится советами, как путешествовать с питомцем и сделать отпуск комфортным, в 16.00 мск главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными Комитета ветеринарии города Москвы Валентина Бондарева расскажет об основных требованиях закона к владельцам собак, лекция про работу приютов для животных пройдет в 17.00 мск, в 18.00 мск посетители узнают, как готовят животных для службы в Пожарно-спасательном центре Москвы.
Добавляется, что 16 августа в 12.00 мск прочитают лекцию о стрессе у собак, в 13.00 мск расскажут, как собаки снимаются в фильмах, в 14.00 мск дадут советы по дрессировке, в 15.00 мск участники узнают о правилах безопасности для питомцев в городе, а в 16.00 мск ветеринар Алена Макаркина прочитает лекцию об уходе за животными, в 17.00 мск пройдет большая презентация суперсервиса «Мой питомец» на mos.ru, в 18.00 мск гостям объяснят, как правильно гулять с собакой.
Лекцию о выборе собаки прочитают 17 августа в 12.00 мск, в 13.00 мск развеют мифы о питомцах, в 14.00 мск объяснят, как животные становятся похожими на своих владельцев, а в 15.00 мск участникам помогут выбрать вид спорта для совместных занятий с собакой, в 16.00 мск слушатели узнают об уходе за четвероногими друзьями, в 17.00 мск эксперт прокомментирует фразу «Скажи мне, кто твоя собака, и я скажу, кто ты», а в 18.00 мск хозяев научат давать спокойные команды своим питомцам.
Программа мероприятий есть также и для кинологической площадки, отмечается в сообщении на сайте. Там зооэксперты и ветеринары расскажут, как научить питомца различным трюкам.