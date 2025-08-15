В Москве открылся фестиваль для любителей животных

Сообщается, что 15 августа в 12.00 мск участники узнают, как воспитать городскую собаку, в 13.00 мск эксперты расскажут о собачьих профессиях, в 14.00 мск пройдет лекция об истории Москвы и ее четвероногих обитателях, в 15.00 мск зоопсихолог и специалист по поведению собак Ирина Бельская поделится советами, как путешествовать с питомцем и сделать отпуск комфортным, в 16.00 мск главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными Комитета ветеринарии города Москвы Валентина Бондарева расскажет об основных требованиях закона к владельцам собак, лекция про работу приютов для животных пройдет в 17.00 мск, в 18.00 мск посетители узнают, как готовят животных для службы в Пожарно-спасательном центре Москвы.