Сколько русских живет на Аляске

«Если смотреть по данным [официальным — прим. “МК”] штата Аляска, то там где-то было 10 тысяч русских, кто написал, что он русский по происхождению. А так, конечно, очень много русскоговорящих. У нас практически [представлены — прим. “МК”] представители со всего бывшего Советского Союза: казахи, узбеки, армяне, грузины, то есть достаточно много», — отметила руководитель Русского культурного центра на Аляске.