Сколько русских живет на Аляске

Порядка 10 тысяч жителей Аляски (население штата составляет более 740 тысяч человек) причисляют себя к русскому народу.

Порядка 10 тысяч жителей Аляски (население штата составляет более 740 тысяч человек) причисляют себя к русскому народу. Об этом «России 24» сообщила руководитель Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

«Если смотреть по данным [официальным — прим. “МК”] штата Аляска, то там где-то было 10 тысяч русских, кто написал, что он русский по происхождению. А так, конечно, очень много русскоговорящих. У нас практически [представлены — прим. “МК”] представители со всего бывшего Советского Союза: казахи, узбеки, армяне, грузины, то есть достаточно много», — отметила руководитель Русского культурного центра на Аляске.

По словам Верной, русскоязычная община в шутку называет себя «мини-Советский союз» и живет в согласии. Русскоговорящие Аляски всегда вместе отмечают праздники.

«Екатерина, ты была не права!» Главный миф о продаже Аляски.

Почему Россия продала Аляску.

