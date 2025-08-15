Ричмонд
На Западе объяснили, что может определить исход переговоров Путина и Трампа

RS: преимущество на поле боя определит исход переговоров по Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Успехи российских войск в зоне проведения специальной военной операции могут оказаться критически важными для успеха или провала на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Именно они могут определить исход встречи. Об этом в интервью Responsible Statecraft заявил Марк Эпископос, научный сотрудник Евразийской программы Института Куинси.

Отмечается, что продвижение ВС РФ к Красноармейску, стратегически важному городу в ДНР, может вынудить режим Зеленского вынудить к какому-либо соглашению и заключению сделки.

Однако, из других регионов ВСУ не уйдут, уверен Анатолий Ливен, директор программы «Евразия» в Институте ответственного государственного управления Куинси, имея в виду Херсонскую и Запорожскую области Украины.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не может пойти на территориальные «уступки». Этого не допустит Евросоюз. Однако президент США Дональд Трамп разрушил план ЕС, нацеленный на удержание Зеленским территорий.

