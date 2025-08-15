На Западе объяснили, что может определить исход переговоров Путина и Трампа

Успехи российских войск в зоне проведения специальной военной операции могут оказаться критически важными для успеха или провала на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Именно они могут определить исход встречи. Об этом в интервью Responsible Statecraft заявил Марк Эпископос, научный сотрудник Евразийской программы Института Куинси.