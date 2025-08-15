Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Севастополя пойдет под суд за передачу данных о кораблях

Житель Севастополя, как сообщила прокуратура региона, обвиняется в государственной измене за передачу украинским спецслужбам мест дислокации кораблей Черноморского флота (ЧФ) и вертолетов Росгвардии.

Житель Севастополя, как сообщила прокуратура региона, обвиняется в государственной измене за передачу украинским спецслужбам мест дислокации кораблей Черноморского флота (ЧФ) и вертолетов Росгвардии.

Установлено: фигурант 1980 года рождения с июля по сентябрь 2024 года, находясь в Севастополе, в мессенджере был привлечён украинскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству.

Он, по данным надзорного ведомства, производил фотофиксацию мест размещения кораблей ЧФ, а также дислокации и перемещения вертолетов Росгвардии. Далее фигурант пересылал полученные фотографии представителю ВСУ, получая за это вознаграждение.

Дело передано в суд.