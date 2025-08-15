Житель Севастополя пойдет под суд за передачу данных о кораблях

Житель Севастополя, как сообщила прокуратура региона, обвиняется в государственной измене за передачу украинским спецслужбам мест дислокации кораблей Черноморского флота (ЧФ) и вертолетов Росгвардии.
Установлено: фигурант 1980 года рождения с июля по сентябрь 2024 года, находясь в Севастополе, в мессенджере был привлечён украинскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству.
Он, по данным надзорного ведомства, производил фотофиксацию мест размещения кораблей ЧФ, а также дислокации и перемещения вертолетов Росгвардии. Далее фигурант пересылал полученные фотографии представителю ВСУ, получая за это вознаграждение.
Дело передано в суд.