В Хабаровском крае выявили дефицит вакцины от бешенства

Поставки препарата поступят в медучреждения края не раньше августа-сентября 2025 года.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае выявлен дефицит антирабической вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что анализ планов закупок проводится в соответствии с национальным и эпидемическим календарями профилактических прививок, а также с учётом среднегодового расхода препарата для медпомощи пострадавшим от укусов животных. Потребность в вакцине была направлена производителю, поставка законтрактована, а препарат, полученный в мае, распределён по медучреждениям края.

Поставки вакцины за счёт федеральных средств курирует Минздрав РФ. Производитель, АО «Микроген», сообщил, что из-за длительного производственного цикла новые партии вакцины поступят не ранее августа — сентября 2025 года. Пока препарат в учреждения не поступал.

— Жители края должны учитывать дефицит при планировании профилактических прививок и обращаться в медучреждения за информацией о наличии вакцины, — отмечают в министерстве здравоохранения Хабаровского края.