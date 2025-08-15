В Хабаровском крае выявили дефицит вакцины от бешенства

В ведомстве уточнили, что анализ планов закупок проводится в соответствии с национальным и эпидемическим календарями профилактических прививок, а также с учётом среднегодового расхода препарата для медпомощи пострадавшим от укусов животных. Потребность в вакцине была направлена производителю, поставка законтрактована, а препарат, полученный в мае, распределён по медучреждениям края.