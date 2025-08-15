В Хабаровском крае выявили дефицит вакцины от бешенства

В Хабаровском крае выявлен дефицит антирабической вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что анализ планов закупок проводится в соответствии с национальным и эпидемическим календарями профилактических прививок, а также с учётом среднегодового расхода препарата для медпомощи пострадавшим от укусов животных. Потребность в вакцине была направлена производителю, поставка законтрактована, а препарат, полученный в мае, распределён по медучреждениям края.
Поставки вакцины за счёт федеральных средств курирует Минздрав РФ. Производитель, АО «Микроген», сообщил, что из-за длительного производственного цикла новые партии вакцины поступят не ранее августа — сентября 2025 года. Пока препарат в учреждения не поступал.
— Жители края должны учитывать дефицит при планировании профилактических прививок и обращаться в медучреждения за информацией о наличии вакцины, — отмечают в министерстве здравоохранения Хабаровского края.