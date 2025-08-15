В Иркутской области работодателям выплатят до 200 тысяч за найм ветеранов СВО

С начала 2025 года работодатели в Иркутской области могут получить денежную компенсацию за трудоустройство ветеранов спецоперации и членов их семей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Отделении Социального фонда.
Размер выплаты зависит от категории работодателя. Компании, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации получат 3 МРОТ (минимальный размер оплаты труда — Ред.), а людям с инвалидностью и общероссийским общественным организациям инвалидов — 6 МРОТ. Также учитываются страховые взносы и районный коэффициент. В итоге сумма может составить от 35 до 200 тысяч рублей.
— Чтобы подобрать подходящего сотрудника, нужно обратиться в центр занятости. Через месяц после оформления трудового договора можно подать заявление на первую часть выплаты. Деньги перечислят в течение 10 дней. Остальные части — через три и шесть месяцев работы нового сотрудника, — пояснил Алексей Макаров, управляющий отделением Соцфонда по Иркутской области.
Эта же поддержка доступна при найме людей с инвалидностью, одиноких и многодетных родителей, а также опекунов детей с инвалидностью. Важно, чтобы у работодателя не было налоговых долгов на момент подачи заявления.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области сохраняются выплаты матерям при закрытии предприятия.