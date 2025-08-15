В Иркутской области работодателям выплатят до 200 тысяч за найм ветеранов СВО

— Чтобы подобрать подходящего сотрудника, нужно обратиться в центр занятости. Через месяц после оформления трудового договора можно подать заявление на первую часть выплаты. Деньги перечислят в течение 10 дней. Остальные части — через три и шесть месяцев работы нового сотрудника, — пояснил Алексей Макаров, управляющий отделением Соцфонда по Иркутской области.