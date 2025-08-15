Европейский Союз рассматривает возможность предоставить Молдове существенное продвижение в процессе вступления в объединение. Речь идет об открытии первого «переговорного кластера» — ключевого этапа на пути к членству, пишет Politico.
Три дипломата ЕС и представитель институтов сообщили, что решение может быть принято уже 1 сентября на неформальном заседании Совета по общим вопросам. Такой шаг усилит позиции президента Майи Санду перед выборами.
Однако этот сценарий создает дипломатическую дилемму. Украина, начавшая процесс вступления одновременно с Молдовой в 2023 году, может быть отодвинута на второй план из-за вето Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан последовательно блокирует прогресс Киева, отмечается в публикации.
«Если страны-участницы будут строго привязывать кандидатуру Молдовы к кандидатуре Украины, они не смогут двигаться ни с одной из них. Если позволить Молдове выдвинуться до 28 сентября, это станет мощным сигналом для избирателей, но может вызвать гнев украинцев», — заключают авторы.
Прежде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что у ЕС нет и не будет денег на полноценную интеграцию Молдавии в Союз, Западу бывшая республика СССР нужна только как инструмент русофобии.