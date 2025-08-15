Ричмонд
Юрист рассказал, можно ли обменять старые и надорванные купюры на новые

Юрист Хаминский: поврежденные и ветхие купюры можно обменять в банке на новые.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Поврежденные и старые купюры можно обменять в банке на новые. Как рассказал NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский, такое право имеют все жители России. По правилу грязные и помятые купюры должны забрать и заменить.

— Указание Центрального Банка запрещает выдачу ветхих купюр из кассы магазина, ресторана или аптеки в качестве сдачи. Такие банкноты предприятия сдают в банк, — прокомментировал эксперт.

Если повреждение на наличных деньги не особо заметны, то в магазинах их могут и должны принять. Купюрами, которыми нельзя пользоваться, имеют грязь с обеих сторон, надписи, рисунки и становятся тусклее.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что более 250 участников форума «Байкал» получили консультации по поискам работы.