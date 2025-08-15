Юрист рассказал, можно ли обменять старые и надорванные купюры на новые

Поврежденные и старые купюры можно обменять в банке на новые. Как рассказал NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский, такое право имеют все жители России. По правилу грязные и помятые купюры должны забрать и заменить.
— Указание Центрального Банка запрещает выдачу ветхих купюр из кассы магазина, ресторана или аптеки в качестве сдачи. Такие банкноты предприятия сдают в банк, — прокомментировал эксперт.
Если повреждение на наличных деньги не особо заметны, то в магазинах их могут и должны принять. Купюрами, которыми нельзя пользоваться, имеют грязь с обеих сторон, надписи, рисунки и становятся тусклее.
