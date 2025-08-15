В Ростове-на-Дону и области снова пропал мобильный интернет

Утром 15 августа в Ростове-на-Дону и области временно отключили мобильный интернет, сейчас владельцы гаджетов не могут загружать страницы, пользоваться приложениями, а также переписываться в мессенджерах.
Сложности с мобильной интернет-связью сохраняются после 9 часов утра.
Напомним, подобные перебои связаны с работой по обеспечению безопасности населения. Ранее власти пояснили жителям Дона, что украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.
Добавим, прошедшей ночью в регионе воздушную атаку отразили в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах.
По оперативным данным, никто из людей не пострадал. При этом произошло несколько возгораний сухой травы. В селе Николаевка Неклиновского района в частном доме оказались посечены стены.