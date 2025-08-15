Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону и области снова пропал мобильный интернет

Мобильный интернет снова временно отключили в Ростовской области.

Утром 15 августа в Ростове-на-Дону и области временно отключили мобильный интернет, сейчас владельцы гаджетов не могут загружать страницы, пользоваться приложениями, а также переписываться в мессенджерах.

Сложности с мобильной интернет-связью сохраняются после 9 часов утра.

Напомним, подобные перебои связаны с работой по обеспечению безопасности населения. Ранее власти пояснили жителям Дона, что украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.

Добавим, прошедшей ночью в регионе воздушную атаку отразили в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах.

По оперативным данным, никто из людей не пострадал. При этом произошло несколько возгораний сухой травы. В селе Николаевка Неклиновского района в частном доме оказались посечены стены.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше