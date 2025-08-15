Лаврова заметили на Аляске в свитере с надписью СССР на груди

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже на Аляске в свитере с надписью «СССР». Кадры публикует Telegram-канал «Известий».
На видеозаписи можно увидеть, как глава российского внешнеполитического ведомства покидает автомобиль жилете и в белом свитере, прямо на груди которого черным по белому виднеется надпись «СССР».
Журналисты поинтересовались у Лаврова, бывал ли он ранее на Аляске.
«Бывал, бывал», — ответил российский министр.
Ранее Лавров рассказал, чего стоит ждать от предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, российская делегация изложит свою понятную, четкую позицию на переговорах. Он также признался, что не чувствует волнения перед переговорами с американской стороной, отметив, что Москва никогда ничего не загадывает ничего наперед.