Лаврова заметили на Аляске в свитере с надписью СССР на груди

Ранее Лавров рассказал, чего стоит ждать от предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, российская делегация изложит свою понятную, четкую позицию на переговорах. Он также признался, что не чувствует волнения перед переговорами с американской стороной, отметив, что Москва никогда ничего не загадывает ничего наперед.