Лаврова заметили на Аляске в свитере с надписью СССР на груди

Лавров прибыл в отель в Анкоридже.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже на Аляске в свитере с надписью «СССР». Кадры публикует Telegram-канал «Известий».

На видеозаписи можно увидеть, как глава российского внешнеполитического ведомства покидает автомобиль жилете и в белом свитере, прямо на груди которого черным по белому виднеется надпись «СССР».

Журналисты поинтересовались у Лаврова, бывал ли он ранее на Аляске.

«Бывал, бывал», — ответил российский министр.

Ранее Лавров рассказал, чего стоит ждать от предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, российская делегация изложит свою понятную, четкую позицию на переговорах. Он также признался, что не чувствует волнения перед переговорами с американской стороной, отметив, что Москва никогда ничего не загадывает ничего наперед.

