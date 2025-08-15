В Новосибирске с начала 2025 года цены подскочили на 4,8%

В сфере платных услуг в регионе в июле произошло увеличение тарифов на 2,2%, а с начала года — на 10%. Значительнее всего выросли цены на полисы КАСКО (17,5%) и поездки в Белоруссию (12,3%). Вместе с тем, стоимость отдыха в пансионатах и санаториях снизилась на 3,5%.