В Новосибирске с начала 2025 года цены подскочили на 4,8%

В июле текущего года в данном регионе зафиксировано уменьшение стоимости продовольственных товаров на 1,1%, хотя с начала года наблюдается их рост на 5,9%. Наиболее значительное падение цен произошло на огурцы (29,2%), свеклу (18,4%), картофель (15,4%) и помидоры (14,6%). В противоположность этому, апельсины (11,8%), лимоны (2,8%) и яблоки (2,4%) стали дороже.
Стоимость непродовольственных товаров в июле осталась на прежнем уровне.
В сфере платных услуг в регионе в июле произошло увеличение тарифов на 2,2%, а с начала года — на 10%. Значительнее всего выросли цены на полисы КАСКО (17,5%) и поездки в Белоруссию (12,3%). Вместе с тем, стоимость отдыха в пансионатах и санаториях снизилась на 3,5%.