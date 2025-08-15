Под Ростовом задержали межрегионального курьера с почти 2 кг наркотиков

На трассе под Ростовом полицейские пресекли перевозку почти двух килограммов наркотиков. Инцидент произошел 7 августа на трассе «М4» Дон недалеко от села Самарское. Задержанным оказался 34-летний житель Севастополя, который, по данным следствия, занимался доставкой запрещенных веществ по маршруту «Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Севастополь».
В главке донской полиции сообщили, что сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на подозрительный автомобиль. При досмотре в багажнике обнаружили скрытый тайник с двумя пакетами, наполненными порошком. Предварительный анализ показал, что это наркотическое вещество. Помимо этого, в машине нашли несколько банковских карт, телефоны, ноутбук и изоленту.
По словам задержанного, наркотики он приобрел через интернет-платформу, специализирующуюся на нелегальном обороте веществ. Закладку он получил в Липецкой области, после чего направлялся в Севастополь, где должен был передать товар покупателям.
Экспертиза подтвердила, что изъятый порошок содержит наркотики. Общий вес вещества составил 1950 граммов.
В отношении курьера уже возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере. Сейчас подозреваемый находится под стражей, а полиция проверяет его возможные связи с другими участниками преступной сети.
