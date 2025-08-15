Под Ростовом задержали межрегионального курьера с почти 2 кг наркотиков

В главке донской полиции сообщили, что сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на подозрительный автомобиль. При досмотре в багажнике обнаружили скрытый тайник с двумя пакетами, наполненными порошком. Предварительный анализ показал, что это наркотическое вещество. Помимо этого, в машине нашли несколько банковских карт, телефоны, ноутбук и изоленту.