«Элемент трубы попал в голову». В Бобруйске рабочий упал на бетонный пол и погиб в момент демонтажа трубы

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что рабочий погиб, упав на бетонный пол при демонтаже трубы в Бобруйске.
Согласно предварительной информации, 14 августа, в четверг, разнорабочий занимался демонтажом металлической конструкции в цеху одного из предприятий Бобруйска. В момент резки газосварочным оборудованием элемент трубы попал мужчине в голову.
«Мужчина, потеряв равновесие, упал с вышки-туры на бетонный пол», — рассказали в СК.
В ведомстве добавили, что, несмотря на реанимационные мероприятия, которые были проведены медиками скорой медицинской помощи, рабочий умер.
В СК сообщили, что рабочий погиб, упав на бетонный пол при демонтаже трубы в Бобруйске. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.
Тем временем в Ивацевичском районе пьяный мужчина пытался сжечь жену и детей в доме: «Из летней кухни раздавались крики о помощи».
Ранее СК сообщил о трагической гибели молодой женщины в Бобруйске.
Кроме того, в Россонском районе мужчина поджег дом жены, но не смог объяснить причину.