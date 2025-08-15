Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Элемент трубы попал в голову». В Бобруйске рабочий упал на бетонный пол и погиб в момент демонтажа трубы

СК: рабочий погиб, упав на бетонный пол при демонтаже трубы в Бобруйске.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что рабочий погиб, упав на бетонный пол при демонтаже трубы в Бобруйске.

Согласно предварительной информации, 14 августа, в четверг, разнорабочий занимался демонтажом металлической конструкции в цеху одного из предприятий Бобруйска. В момент резки газосварочным оборудованием элемент трубы попал мужчине в голову.

«Мужчина, потеряв равновесие, упал с вышки-туры на бетонный пол», — рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что, несмотря на реанимационные мероприятия, которые были проведены медиками скорой медицинской помощи, рабочий умер.

В СК сообщили, что рабочий погиб, упав на бетонный пол при демонтаже трубы в Бобруйске. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.

Тем временем в Ивацевичском районе пьяный мужчина пытался сжечь жену и детей в доме: «Из летней кухни раздавались крики о помощи».

Ранее СК сообщил о трагической гибели молодой женщины в Бобруйске.

Кроме того, в Россонском районе мужчина поджег дом жены, но не смог объяснить причину.