Виктор Цой: Мяч — наша общая надежда, а поле — это мир, полный препятствий

При этом ни футболом, ни хоккеем он не увлекался. Рожденный на берегах Невы Цой плевать хотел на «Зенит» (уж простите, петербуржцы!). Спорт вообще, казалось, был ему чужд — ни друзья, ни близкие не помнили его серьезных увлечений. Даже в шахматы играл не умел. Но! Физически он был вполне крепок — подтягивался, например, без особого напряжения. «Витя не был спортивно ориентированным. За исключением кунг-фу. Этим видом боевых искусств он занимался три года. Но при этом у него не было ни черного, ни коричневого пояса — был кожаный ремень в штанах. Правда, был момент, когда он говорил, что надо выбирать — спорт или музыка. Естественно, он всегда предпочитал последнее», — говорила в свое время его экс-жена Марианна Цой.