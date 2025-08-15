HR-эксперт оценила перспективы запрета мигрантам работать курьерами

В России обсуждают возможность расширения запрета на работу курьерами для мигрантов на всю страну. Инициатива уже действует в Санкт-Петербурге, однако это правило может коснуться и других регионов.
Председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» и независимый кадровый эксперт Зулия Лоикова в эфире радио «Комсомольская правда» напомнила, что по официальной статистике на декабрь 2024 года в стране трудились не менее полутора миллионов курьеров, а также около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других специалистов этой сферы. При этом реальное число может быть выше — значительная часть занята в «серой» зоне трудоустройства.
«Переток кадров существует, и это может привести к дефициту рабочих рук не только в доставке, но и в других отраслях. Уже есть случаи, когда люди с двумя высшими образованиями уходят работать курьерами», — отметила Лоикова.
По её словам, такой дисбаланс способен повысить нагрузку на другие сектора и спровоцировать рост зарплат, чтобы привлечь новых работников.
Эксперт подчеркнула, что в России есть немало сфер, которые остро нуждаются в кадрах. В качестве примера она привела ЖКХ, где вакансии дворников и других работников остаются невостребованными из-за низкой оплаты. Люди чаще выбирают доставку — свободный график и отсутствие серьёзной ответственности выглядят привлекательнее.
