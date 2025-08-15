HR-эксперт оценила перспективы запрета мигрантам работать курьерами

Председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» и независимый кадровый эксперт Зулия Лоикова в эфире радио «Комсомольская правда» напомнила, что по официальной статистике на декабрь 2024 года в стране трудились не менее полутора миллионов курьеров, а также около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других специалистов этой сферы. При этом реальное число может быть выше — значительная часть занята в «серой» зоне трудоустройства.