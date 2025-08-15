Автоэксперт призвал ввести новую категорию для электросамокатов

Константин Крохмаль, автоэксперт, руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) в эксклюзивном интервью интернет-порталу «МК» высказал свою точку зрения на использование электросамокатов жителями российских городов.
Крохмаль указал: «Несмертельные увечья, которые получают пользователи электросамокатов, захлестнули Россию. Если не предпринимать серьезных решений по поводу той категории, которая портит очень сильно статистику, то в следующем году снижение, которое отмечается по правилам дорожного движения (ПДД) сейчас, уйдет и опять начнется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП)».
Автоэксперт считает: «Поэтому здесь не надо расслабляться. Этот вопрос нужно действительно решать очень просто. Нужно на законодательном уровне вводить новую категорию в правила дорожного движения. Категория Э — электросамокаты. Со всеми вытекающими последствиями. Выдавать удостоверения, обучать и выводить электросамокаты на дорогу».
Крохмаль призвал ориентироваться на опыт других стран: «Если это не будет предпринято, как в других европейских странах, то следующий сезон у нас с лихвой покроет недостаток ДТП и будет просто катастрофическим».
