Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоэксперт призвал ввести новую категорию для электросамокатов

Константин Крохмаль, автоэксперт, руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) в эксклюзивном интервью интернет-порталу «МК» высказал свою точку зрения на использование электросамокатов жителями российских городов.

Константин Крохмаль, автоэксперт, руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) в эксклюзивном интервью интернет-порталу «МК» высказал свою точку зрения на использование электросамокатов жителями российских городов.

Крохмаль указал: «Несмертельные увечья, которые получают пользователи электросамокатов, захлестнули Россию. Если не предпринимать серьезных решений по поводу той категории, которая портит очень сильно статистику, то в следующем году снижение, которое отмечается по правилам дорожного движения (ПДД) сейчас, уйдет и опять начнется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП)».

Автоэксперт считает: «Поэтому здесь не надо расслабляться. Этот вопрос нужно действительно решать очень просто. Нужно на законодательном уровне вводить новую категорию в правила дорожного движения. Категория Э — электросамокаты. Со всеми вытекающими последствиями. Выдавать удостоверения, обучать и выводить электросамокаты на дорогу».

Крохмаль призвал ориентироваться на опыт других стран: «Если это не будет предпринято, как в других европейских странах, то следующий сезон у нас с лихвой покроет недостаток ДТП и будет просто катастрофическим».

Читайте материал «Россиянка, участница конкурса “Мисс Вселенная” погибла после жуткого ДТП».

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.