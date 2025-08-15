Автоэксперт призвал ввести новую категорию для электросамокатов

Автоэксперт считает: «Поэтому здесь не надо расслабляться. Этот вопрос нужно действительно решать очень просто. Нужно на законодательном уровне вводить новую категорию в правила дорожного движения. Категория Э — электросамокаты. Со всеми вытекающими последствиями. Выдавать удостоверения, обучать и выводить электросамокаты на дорогу».