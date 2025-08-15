Сирены и громкоговорители заработают в Сочи 18 августа

18 августа в Сочи и на федеральной территории «Сириус» пройдет проверка системы оповещения с включением сирен. Об этом предупредили в мэрии Сочи.
Внеплановая комплексная проверка готовности системы оповещения населения запланирована во всех районах курорта. При этом с 10:00 в городе включат сирены и громкоговорители. Перехватывать телевизионный сигнал не будут, проверка затронет только сиренно-речевые установки.
«Будут использованы предупредительные сиренно-речевые сигналы “Внимание всем!”, однако призываем жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие», — рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения мэрии Сочи Дмитрий Зенцов.
Он также отметил, что проверку проводят, чтобы убедиться в готовности всех устройств системы оповещения.