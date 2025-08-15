Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирены и громкоговорители заработают в Сочи 18 августа

Комплексную проверку системы оповещения проведут в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

18 августа в Сочи и на федеральной территории «Сириус» пройдет проверка системы оповещения с включением сирен. Об этом предупредили в мэрии Сочи.

Внеплановая комплексная проверка готовности системы оповещения населения запланирована во всех районах курорта. При этом с 10:00 в городе включат сирены и громкоговорители. Перехватывать телевизионный сигнал не будут, проверка затронет только сиренно-речевые установки.

«Будут использованы предупредительные сиренно-речевые сигналы “Внимание всем!”, однако призываем жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие», — рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения мэрии Сочи Дмитрий Зенцов.

Он также отметил, что проверку проводят, чтобы убедиться в готовности всех устройств системы оповещения.