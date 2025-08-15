Ричмонд
Группа десантников ВСУ заблудилась в Сумской области и попала в плен ВС РФ

В Минобороны РФ сообщили, что пленные не имели должной военной подготовки.

Источник: Аргументы и факты

Группа украинских десантников заблудилась в Сумской области и попала в плен ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о солдатах 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Среди них оказался пожилой мужчина по имени Сергей Шелест. Военкомы мобилизовали его и отправили в учебный центр, где он провел только три дня вместо двух недель.

В военном ведомстве отметили, что ни Шелест, ни его сослуживцы не имели должной военной подготовки и, заблудившись в Сумской области, попали в плен российской группировки войск «Север».

Ранее российские бойцы захватили в плен отделение ВСУ под Воскресенкой в ДНР.

Также сообщалось, что в плен ВС РФ попали боевики ВСУ в окрестностях села Плещеевка.