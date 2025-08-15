Форум «Байкал» завершился в Приангарье

В нём приняли участие 600 человек из 46 регионов России и 15 стран. С 11 по 14 августа они работали на семи тематических площадках, соответствующих интересам участников и их профессиональным направлениям: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодые политики», «Молодые педагоги», «Экология», «Лидеры муниципальных образований» и «Международные молодежные клубы». Главной темой 2025 года стали вопросы устойчивого развития.
Участие в церемонии закрытия приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Законодательного собрания Приангарья Александр Ведерников, областные парламентарии Галина Кудрявцева и Даниил Литвинов, депутаты Государственной Думы Сергей Тен и Николай Валуев, глава регионального минмолодежи Маргарита Цыганова. Александр Ведерников от имени депутатов Законодательного собрания поблагодарил молодежь за активное участие в международном форуме.
«Мы уверены, что этот форум стал для вас источником вдохновения и новых возможностей. Пусть единомышленники помогут вам достичь поставленных целей, а мудрые наставники и опытные спикеры научат эффективно управлять своим путем к успеху. Пусть энергия Байкала придаст вам сил и уверенности на пути к новым свершениям», — добавил председатель областного парламента.
Глава Приангарья, подводя итоги форума, отметил, что для многих участников он станет отправной точкой в реализации важных инициатив. «Всегда приятно находиться в компании молодых активных людей, которые любят свою малую Родину, небезразличны к ее судьбе. Этот форум в очередной раз доказывает, что вы — наше будущее, и мы можем на вас положиться. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, используйте каждую возможность показать себя и свой потенциал. Оставайтесь всегда такими же активными, интересными и креативными», — обратился к молодежи Игорь Кобзев.
В этом году программа форума состояла из образовательного и проектного блоков. Образовательный включал лекции, мастер-классы, ролевые ситуационные игры, дискуссии и открытые диалоги с представителями органов власти. В частности, участники разрабатывали проекты, направленные на общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь Иркутской области, других регионов России и зарубежных стран.
Инициативы получили высокую оценку экспертов и были оформлены в проектные заявки для участия в двух грантовых конкурсах: Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи и регионального грантового конкурса министерства по молодежной политике Иркутской области. На церемонии закрытия наградили участников, чьи работы были рекомендованы к реализации, в их числе — депутатов молодежного парламента при Заксобрании.