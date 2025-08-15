Форум «Байкал» завершился в Приангарье

Глава Приангарья, подводя итоги форума, отметил, что для многих участников он станет отправной точкой в реализации важных инициатив. «Всегда приятно находиться в компании молодых активных людей, которые любят свою малую Родину, небезразличны к ее судьбе. Этот форум в очередной раз доказывает, что вы — наше будущее, и мы можем на вас положиться. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, используйте каждую возможность показать себя и свой потенциал. Оставайтесь всегда такими же активными, интересными и креативными», — обратился к молодежи Игорь Кобзев.