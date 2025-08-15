В Лисихинском парке Иркутска открыли бетонную скейт-площадку. Как сообщает Байкал24 это еще одна конструкция в Октябрьском округе. Некоторые части площадки можно передвигать, поэтому кататься можно разными способами.
— Данная площадка уникальна тем, что она имеет бетонное покрытие. Это комфортно для катания на роликах, скейтах, велосипедах и самокатах, — рассказал депутата думы Иркутска Геннадий Ильичев.
Денежные средства на возведение такой спортивной конструкции выделила частная компания с качестве 10%-го взноса от спонсоров. Также в скором времени на территории установят дополнительное освещение, урны и скамейки.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре проходит капитальный ремонт трех вузов.