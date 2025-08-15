Требования к гостиницам планируют снизить в Беларуси. Подробности озвучила начальник отдела сертификации услуг Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Татьяна Смирнова, передает БелТА.
По ее словам, в Беларуси примерно 600 мест размещения, но без учета санаториев. Смирнова заметила, что проводится их добровольная сертификация на соответствие требованиям национального стандарта СТБ 2577−2020: от «без звезд» до «пяти звезд».
По словам представителя БелГИСС, с названному стандарту были разработаны два изменения. Одно — в 2023 году.
— Дана возможность размещать гостиницы в жилых зданиях, что немаловажно, при наличии у них отдельного входа, — пояснила Татьяна Смирнова.
Она заметила, что сейчас завершился этап общественного обсуждения второго проекта изменений. В нем были исключены из области действия стандарта дома охотника и рыбака, гостевые дома, а также шале и бунгало. К ним, пояснила Смирнова, как и к гостиницам, у которых нет категорий, сложно установить требования.
По словам специалиста, ради экономии было принято решение, связанное с сокращением различных средств для стирки белья, крючков в санузле, количества полотенец. Вместе с тем из требований по причине невостребованности убрали наличие международной и междугородней телефонной связи, оставив лишь внутреннюю и городскую связь или же средства коммуникации для гостиниц высокой категории. Что касается номеров гостиниц категории «без звезд», то было исключено наличие телевизора. Также были уменьшены требования к знанию иностранных языков для сотрудников отелей самых низких категорий.
