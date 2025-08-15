Требования к гостиницам планируют снизить в Беларуси

По словам специалиста, ради экономии было принято решение, связанное с сокращением различных средств для стирки белья, крючков в санузле, количества полотенец. Вместе с тем из требований по причине невостребованности убрали наличие международной и междугородней телефонной связи, оставив лишь внутреннюю и городскую связь или же средства коммуникации для гостиниц высокой категории. Что касается номеров гостиниц категории «без звезд», то было исключено наличие телевизора. Также были уменьшены требования к знанию иностранных языков для сотрудников отелей самых низких категорий.