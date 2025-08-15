Ричмонд
В Беларуси утвердили перенос рабочих дней в 2026 году

Стало известно, когда будет перенос рабочих дней в 2026 году. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минтруда.

Источник: БЕЛТА

Так, белорусов ждет перенос в апреле. Рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на 25 апреля (суббота). Отдыхать граждане будут четыре дня подряд: 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля.

Также утверждено, какие дни будут нерабочими в 2026 году. Это 1 и 2 января — Новый год, 7 января — православное Рождество, 8 марта — День женщин, 21 апреля — Радуница по календарю православной конфессии, 1 мая — Праздник труда, 9 мая — День Победы, 3 июля — День Независимости Республики Беларусь, 7 ноября — День Октябрьской революции, 25 декабря — католическое Рождество.