Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чучела лосей и бизонов: Life.ru публикует видео из отеля на Аляске, где поселили делегацию РФ

Российскую делегацию разместили в 15 минутах пути от стадиона в Анкоридже, где поселили журналистов из РФ. Выбранный отель весьма скромен, зато он пропитан настоящим колоритом Аляски. Об этом рассказал журналист Life.ru Александр Юнашев.

Источник: Life.ru

В лобби не встретишь блеска и пафоса, зато здесь всюду развешены чучела диких животных, в том числе лосей и бизонов. Они придают интерьеру уникальный шарм. Изысков в меню ресторана при гостинице тоже не нашлось. В основном это местная продукция, а также бургеры, сэндвичи и знакомые всем салаты. Для США ценники вполне нормальные.

«Никакой показной роскоши, всё очень умеренно», — написал журналист.

Кстати, по пути на Аляску российских журналистов в самолёте накормили котлетами по-киевски. Они сочли это добрым знаком перед переговорами. Между тем в Анкоридж прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. На выходе из аэропорта он показался в толстовке с надписью СССР.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше