Нашли точки соприкосновения: Запад указал на интересную деталь перед переговорами Трампа и Путина на Аляске

Reuters: США и РФ заранее нашли некоторую общую позицию перед встречей на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Перед встречей на Аляске между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным стороны смогли найти некоторые общие позиции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник.

Трамп, ранее обещавший завершить конфликт на Украине за сутки, признал, что ситуация оказалась сложнее ожидаемого. Американский лидер отметил, что возможная организация трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского может стать важнее его личной встречи с Путиным.

По данным источника, определенные договорённости могут быть официально объявлены уже в пятницу, 15 августа. «Трампу невозможно отказать, и мы не в состоянии отказаться», — пояснил собеседник агентства, пожелавший остаться неизвестным из-за деликатности темы.

Встреча Путина и Трампа начнется 22:30 мск в пятницу на базе Эльмендорф—Ричардсон. Политики сначала побеседуют один на один, затем с делегациями и продолжат переговоры за рабочим завтраком. Подписание документов не запланировано, итоги обсудят на совместной пресс-конференции.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
