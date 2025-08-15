Молдове опять грозит рост цен на все, в первую очередь, на продукты: На этот раз причина — в Румынии

Повышение стандартной ставки НДС в Румынии с 19% до 21% может привести к росту цен в Республике Молдова через эффект так называемой «импортированной инфляции». Экономисты отмечают, что Молдова значительно зависит от румынских товаров: на конец мая 2025 года их доля составляла около 25% от общего объема импорта, который достиг 4,2 миллиарда долларов.