Молдове опять грозит рост цен на все, в первую очередь, на продукты: На этот раз причина — в Румынии

Повышение стандартной ставки НДС в Румынии с 19% до 21% может привести к росту цен в Республике Молдова через эффект так называемой «импортированной инфляции». Экономисты отмечают, что Молдова значительно зависит от румынских товаров: на конец мая 2025 года их доля составляла около 25% от общего объема импорта, который достиг 4,2 миллиарда долларов.
Увеличение НДС у соседей автоматически приведет к подорожанию широкого круга товаров на молдавском рынке — от продуктов питания и напитков до одежды, бытовой техники и строительных материалов, сообщает bani.md.
По оценкам, эта мера может поднять инфляцию в Молдове на 1,3 процентного пункта, что приведет к годовому показателю около 9,2%, если эффект от повышения будет полным.