Саперы из Ростовской области обезвредили три взрывоопасные авиабомбы

Авиабомбы времен Великой Отечественной войны уничтожили донские пиротехники МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Саперы из Ростовской области обезвредили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны в Краснодарском крае. Об этом рассказали в донском управлении МЧС.

Взрывоопасные находки были обнаружены в СНТ «Красная звезда» в Новороссийске. После этого вызвали пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России.

Специалисты быстро определили, что имеют дело с авиационными бомбами SC-250, SD-50 и АО-15. Все боеприпасы аккуратно собрали и вывезли на полигон, где уничтожили путем подрыва с соблюдением мер безопасности.

