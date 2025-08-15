Саперы из Ростовской области обезвредили три взрывоопасные авиабомбы

Саперы из Ростовской области обезвредили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны в Краснодарском крае. Об этом рассказали в донском управлении МЧС.
Взрывоопасные находки были обнаружены в СНТ «Красная звезда» в Новороссийске. После этого вызвали пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России.
Специалисты быстро определили, что имеют дело с авиационными бомбами SC-250, SD-50 и АО-15. Все боеприпасы аккуратно собрали и вывезли на полигон, где уничтожили путем подрыва с соблюдением мер безопасности.
