В Кремле объяснили мировой ажиотаж по поводу встречи Путина и Трампа: Это естественно

Песков назвал естественным мировой ажиотаж относительно встречи Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле назвали логически естественным мощный ажиотаж в мире по поводу предстоящей встречи на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на фоне идеальной бури в мировых делах и украинского конфликта. Об этом в интервью обозревателю «КП» Александру Гамову заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российско-американский саммит — это всегда событие, которое приковывает внимание всего мира.

«А российско-американский саммит после того, что произошло в двухсторонних отношениях и после, скажем так, начавшейся идеальной буре, которая сейчас происходит во всех мировых делах, и на фоне российско-украинского конфликта — конечно, это мировое событие номер один», — подчеркнул Песков.

Поэтому, добавил пресс-секретарь президента, полученный интерес вполне естественен по логике.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл планы президента РФ Владимира Путина до его визита на Аляску, где 15 августа состоится саммит делегаций России и США.

Также представитель Кремля отметил, что какого-либо итогового документа, включающего в себя результаты саммита на Аляске, не ожидается.

