РАН: Потенциально опасный астероид пройдет рядом с Землей 17 августа

Астероид 2025 PM диаметром около 50 метров сблизится с Землей 17 августа, пролетев на расстоянии примерно в два раза больше, чем расстояние до Луны. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Уточняется, что астероид относится к телам, сближающимся с Землей на расстояние менее 10 лунных орбит. Он станет одним из крупнейших объектов, пролетевших за последнее время на дистанцию меньше миллиона километров. Похожее сближение астероид большего размера совершит еще раз только в конце сентября.
Обнаруженный 1 августа объект не проявляет кометных признаков и, вероятно, представляет собой каменную глыбу без летучих веществ, однако его изучение остается ограниченным. Астероид относится к группе Аполлонов — околоземных тел, чьи орбиты пересекают земную и совершают оборот вокруг Солнца чуть более чем за два года.
Минимальное расстояние до Земли он достигнет 17 августа в 12:03 по московскому времени, отметили ученые.
— Хотя камень пролетает в зоне доминирования гравитационного поля Земли, вероятность его захвата планетой очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения астероида с другим небесным телом, что может либо привести к резкому снижению скорости тела и его последующему захвату, либо изменить направление движения астероида, в том числе направить его в сторону Земли, — написали в Telegram-канале лаборатории.
Ученые выяснили, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году. Такие выводы они сделали на основании анализа данных, собранных космическим телескопом «Джеймс Уэбб». При этом 2 июля в Солнечную систему также вторгся межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS). Сейчас он находится на орбите Юпитера.