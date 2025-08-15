На родину депортировали четвертых узбекистанцев из США и Турции

Задержанных подозревают в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. Бюро поблагодарило американских и турецких правоохранителей в решении этого вопроса.
«Благодаря проведенным переговорам, совместным оперативным действиям и информационному обмену с американской стороной, а также НЦБ Интерпола Анкары, компетентными органами США и Турции было принято решение о выдворении разыскиваемых», — подчеркнули в бюро.
Двоих подозреваемых доставили в Узбекистан в сопровождении американских правоохранителей. Еще двоих депортировали из Стамбула. Всех задержанных передали сотрудникам Нацбюро и представителям региональных ОВД.