На родину депортировали четвертых узбекистанцев из США и Турции

Нацбюро Интерпола Узбекистана отчиталось о депортации на родину четверых узбекистанцев из США и Турции.

Источник: НЦБ Интерпола

Задержанных подозревают в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. Бюро поблагодарило американских и турецких правоохранителей в решении этого вопроса.

«Благодаря проведенным переговорам, совместным оперативным действиям и информационному обмену с американской стороной, а также НЦБ Интерпола Анкары, компетентными органами США и Турции было принято решение о выдворении разыскиваемых», — подчеркнули в бюро.

Двоих подозреваемых доставили в Узбекистан в сопровождении американских правоохранителей. Еще двоих депортировали из Стамбула. Всех задержанных передали сотрудникам Нацбюро и представителям региональных ОВД.