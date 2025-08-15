Пьяных будут выявлять по-новому с осени

Член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров сообщил о введении в РФ с 1 сентября обновленных правил порядка медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Порядок будет действовать с 1 сентября, однако больших изменений не будет. Как сообщил Машаров, увеличился интервал между двумя продувами алкотестером, раньше он составлял 15−20 минут, а с 1 сентября будет 15−25 минут.
Мочу необходимо будет сдать в течение получаса после направления на химико-токсикологическое исследование. Иначе проверяемого ждет анализ крови.
Кроме того, в направлениях теперь будут обязательно указывать сведения о приеме лекарств, которые принимает гражданин. Отказ от прохождения освидетельствования грозит штрафом 45 тыс. руб. и лишением прав на полтора-два года.
Как уточняет «Российская газета», больницы и иные медучреждения обязаны будут хранить биоматериалы в течение трех месяцев с момента оформления справки. Таким образом власти хотят обеспечить объективность результатов медицинских процедур.