Потенциально опасный астероид пройдет 17 августа рядом с Землёй

17 августа в 12:03 по московскому времени астероид 2025 PM диаметром около 50 метров пройдёт на расстоянии, примерно равном диаметру лунной орбиты, от Земли, сообщает лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Это сближение относит его к категории потенциально опасных объектов, поскольку к ней причисляют все небесные тела, приближающиеся к нашей планете ближе чем на 10 лунных расстояний. Астероид 2025 PM станет одним из крупнейших объектов, пролетевших столь близко к Земле за последнее время. По данным астрономов, в этом году лишь один аналогичный по размерам астероид окажется на сопоставимой дистанции — в конце сентября.
Объект был открыт совсем недавно — 1 августа 2025 года, поэтому его свойства изучены слабо. Наблюдения показывают, что он не имеет кометной активности и, вероятно, состоит из каменистых пород без летучих веществ. Астероид принадлежит к группе Аполлонов, чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны, а его период обращения вокруг Солнца составляет чуть более двух лет.
Хотя гравитационное поле Земли будет влиять на траекторию астероида, вероятность его захвата планетой крайне мала. Исключением может стать лишь непредвиденное столкновение с другим небесным телом, способное резко изменить скорость или направление движения 2025 PM.
Историческим аналогом падения объекта подобного размера является Аризонский метеоритный кратер, образовавшийся около 50 тысяч лет назад. Впрочем, на этот раз столкновения с Землёй не ожидается, и астероид благополучно продолжит свой путь по Солнечной системе.
