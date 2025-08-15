Потенциально опасный астероид пройдет 17 августа рядом с Землёй

Это сближение относит его к категории потенциально опасных объектов, поскольку к ней причисляют все небесные тела, приближающиеся к нашей планете ближе чем на 10 лунных расстояний. Астероид 2025 PM станет одним из крупнейших объектов, пролетевших столь близко к Земле за последнее время. По данным астрономов, в этом году лишь один аналогичный по размерам астероид окажется на сопоставимой дистанции — в конце сентября.