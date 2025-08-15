Виктор Цой: в чём был тайный смысл текстов музыканта

35 лет назад в автокатастрофе погиб знаменитый рок-музыкант Виктор Цой, лидер культовой группы «Кино». Его песни популярны до сих пор, и поклонники творчества Цоя до сих пор спорят, какие именно идеи в них вкладывал автор.
Сам Виктор Цой предпочитал не погружаться в размышления относительно собственных произведений. В апреле 1989 года он давал большое интервью в Мурманске и отвечая на вопрос о песне «Война», он произнёс знаменитую фразу: «Объяснять песню, это все равно, что объяснять анекдот. Это не интересно». В том же интервью музыкантом рассказал, что в целом избегал «рабочих моментов» при создании песен, и для него самого до последнего момента оставалось загадкой, что станет конечным результатом его работы.
Тем не менее, как и в случае с любым выдающимся музыкантом и поэтом, тексты Виктора Цоя стали объектом пристального изучения как специалистов, так и рядовых поклонников. В результате этого появились и многие трактовки его творчества. Например, в таких песнях, как «Звезда по имени Солнце» некоторые литературные критики (зачастую самопровозглашённые) едва ли не в каждом слове видели отсылки к христианству. Впрочем, другие эксперты склонны считать подобную трактовку, как минимум отчасти, преувеличением. Ещё более странным выглядит, когда религиозные мотивы аналогичным образом пытаются найти в песне «Алюминиевые огурцы». Кстати, относительно этой песни существует и множество других версий — некоторые считали алюминиевые огурцы отсылкой к минам или бомбам, другие видели в песне сатирический подтекст.
Впрочем, стоит отметить, что смысл «Алюминиевых огурцов» (или в некотором смысле, его отсутствие) сам Виктор Цой прокомментировал. По его словам, песня была задумана как заведомо абсурдная, а её идея пришла рок-музыканту в голову, когда он вместе с однокурсниками отправился на отработку в колхоз — там огурцы напоминали металлические своим оттенком.
Порой споры о смысле песен Виктора Цоя вспыхивают с новой силой. В особенности это касается «Кукушки», которая после использования в фильме «Битва за Севастополь» стала восприниматься едва ли не как патриотическая, хотя многими фанатами воспринимается скорее как очень личная.
Читайте материал: «“Так тоже бывает”: Земфира рассказала об отношениях с Литвиновой».