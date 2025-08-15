Виктор Цой: в чём был тайный смысл текстов музыканта

Тем не менее, как и в случае с любым выдающимся музыкантом и поэтом, тексты Виктора Цоя стали объектом пристального изучения как специалистов, так и рядовых поклонников. В результате этого появились и многие трактовки его творчества. Например, в таких песнях, как «Звезда по имени Солнце» некоторые литературные критики (зачастую самопровозглашённые) едва ли не в каждом слове видели отсылки к христианству. Впрочем, другие эксперты склонны считать подобную трактовку, как минимум отчасти, преувеличением. Ещё более странным выглядит, когда религиозные мотивы аналогичным образом пытаются найти в песне «Алюминиевые огурцы». Кстати, относительно этой песни существует и множество других версий — некоторые считали алюминиевые огурцы отсылкой к минам или бомбам, другие видели в песне сатирический подтекст.