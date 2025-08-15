Ричмонд
Эксперт рассказала, какие признаки указывают на необходимость устроить «цифровой детокс»

Кандидат психологических наук, психолог Анастасия Лысакова в беседе с радио Sputnik рассказала, кому необходимо устраивать «разгрузочные дни» без гаджетов и как сделать это без стресса.

По словам эксперта, не каждый тип темперамента способен выдерживать постоянный поток новостей и сообщений.

«Большое количество информации приходит ежесекундно. Не каждый темперамент рассчитан на то, чтобы такое количество цифровой информации поступало», — заявила специалист.

Она уточнила, что, например, флегматикам, необходимо больше времени для того, чтобы отдохнуть и переключиться, чем холерикам и сангвиникам. По ее словам, флегматикам рекомендуется отдыхать от соцсетей и мессенджеров раз в две недели.

Помимо этого, психолог рекомендует обращать внимание на собственные эмоциональные реакции. Так, если любой звонок вызывает стресс и не хочется отвечать людям, чувствуется тревожность и перезагруженность, то нужно срочно сделать перерыв.

