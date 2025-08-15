На форуме «Москва 2030» расскажут о создании города будущего

В рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» специалисты столичного Комплекса градостроительной политики и строительства представили просветительскую программу, посвященную созданию города будущего. Она демонстрирует инновационные методы развития городской среды.
Как рассказала первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Мария Дерунова, Москва является одним из самых динамично развивающихся городов мира.
«Здесь постоянно появляются новые объекты транспортной, социальной и деловой инфраструктуры. Например, строительство метро не останавливается ни на один день. И в ежедневной работе градостроителям помогают современные технологии. Наша программа на форуме посвящена тому, чтобы рассказать, какой он, город будущего, и как он строится», — отметила она.
В парке искусств «Музеон» можно узнать о создании современного мегаполиса на примере Москвы. Для этого стоит посетить мультимедийный павильон «Искусство строить». Гости увидят иммерсивное шоу «Полет над Москвой», которое расскажет о современных проектах городской инфраструктуры, включая строительство дорог, мостов и станций метро. В павильоне также проходят лекции об использовании современных технологий, в том числе нейросетей, в архитектуре. Лекторы расскажут об истории урбанистики, оформлении станций метро и становлении внешнего облика столицы.
Строительство города будущего — это процесс, в котором сливаются воедино человеческое творчество и передовые технологии. Окунуться в эту атмосферу можно на интерактивном спектакле «Искусство строить», который пройдет в августе по выходным.
Узнать больше о современных технологиях в градостроительстве приглашает Открытый лекторий на базе нового кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана. Эксперты расскажут, каким будет метрополитен завтрашнего дня, как технологии больших данных меняют архитектуру и почему редевелопмент промышленных зон так важен для развития мегаполиса.
А в «Лужниках» каждый сможет почувствовать себя создателем города: из картона здесь возводят макеты будущих кварталов. Это отличный способ понять, сколько труда вкладывают проектировщики, урбанисты и строители, чтобы сделать город удобным для жизни.
Масштабный форум «Территория будущего. Москва 2030» проходит до четырнадцатого сентября. Он знакомит гостей с ключевыми инновациями в разных сферах городской жизни — от культуры до спорта и образования. Проект позволяет заглянуть в завтрашний день столицы и увидеть, какой она станет уже через несколько лет. Подробности — на официальном сайте: moscow2030.mos.ru.