В Кремле объяснили, почему даже в Магадане Путин продолжит подготовку ко встрече с Трампом на Аляске

Повестка дня президента России весьма обширна и не оставляет его ни на один день, потому и во время поездки в Магадан перед саммитом Россия — США Владимир Путин занимается вопросами, связанными с СВО, общероссийскими вопросами, международной повесткой и подготовкой ко встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью обозревателю «КП» Александру Гамову заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.