В Кремле объяснили, почему даже в Магадане Путин продолжит подготовку ко встрече с Трампом на Аляске

Повестка дня президента России весьма обширна и не оставляет его ни на один день, потому и во время поездки в Магадан перед саммитом Россия — США Владимир Путин занимается вопросами, связанными с СВО, общероссийскими вопросами, международной повесткой и подготовкой ко встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью обозревателю «КП» Александру Гамову заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рабочая поездка в Магадан актуальна по нескольким причинам, объяснил представитель Кремля. Здесь преобразуется городское пространство, реализуются сразу несколько пилотных проектов для повышения комфорта.
Президент побывает в построенном спортивно-оздоровительном центре, а также проведет совещание с губернатором Сергеем Носовым, будет отдельное совещание по развитию всех прилегающих территорий и субъектов в целом.
«Поэтому повестка дня очень обширная. И всем этим сегодня президент будет заниматься, он уже прибыл. Параллельно, конечно же, он продолжает подготовку к российско-американскому саммиту. И по завершению рабочей программы здесь в Магадане он отправится уже на Аляску», — раскрыл планы президента Дмитрий Песков.
При этом, добавил пресс-секретарь главы государства, у президента еще собственно рутинные дела, связанные со специальной военной операцией, с российскими делами в целом и с международными делами. Это вся повестка дня, которая не оставляет президента ни на один день.
Президент РФ Владимир Путин уже прибыл в Магадан, совершив остановку перед ключевыми переговорами с американским президентом Дональдом Трампом, запланированными на 15 августа на Аляске. В последний визит Владимира Путина в Магаданскую область состоялся в декабре 2011 года, когда он занимал пост председателя правительства России.
14 августа президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание с членами высшего руководства страны перед визитом на Аляску. Глава государства отметил, что сегодняшняя американская администрация предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия, для того чтобы прекратить боевые действия.