В новосибирском университете создали персонального криптоассистента

В нынешней версии бот умеет отслеживать цены, отправлять уведомления, анализировать риски, прогнозировать и проводить семантическую обработку информации. По словам разработчиков, студентов факультета бизнеса Марка Старченко и Ильи Завгороднего, проект призван упростить анализ криптовалютного рынка для пользователей. «Вместо мониторинга десятков бирж, сайтов и приложений клиенты получат доступ к аналитике и рисковым метрикам прямо в своем мессенджере. Это сэкономит время, поможет принять обоснованные инвестиционные решения и не пропустить выгодные моменты для сделок», — рассказал Старченко, его цитирует пресс-служба вуза.