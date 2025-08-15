В Омской области ликвидировали условный пожар в геронтологическом центре

Министерство труда и социального развития Омской области совместно с региональными органами исполнительной власти провело масштабные тактико-специальные учения на базе Нежинского геронтологического центра. Цель мероприятия — отработка действий по тушению пожаров и защите объектов, на которых круглосуточно находятся граждане, в том числе пожилые люди и инвалиды.
В учениях приняли участие представители Минтруда, подведомственных учреждений, территориальных органов, Главного управления МЧС России по Омской области, а также сотрудники Министерства региональной безопасности, Министерства здравоохранения и Министерства энергетики и ЖКХ региона. Важную роль сыграли организации, обеспечивающие работу систем пожарной сигнализации, охраны и инженерных коммуникаций.
Фото: пресс-служба Минтруда Омской области Фото: пресс-служба Минтруда Омской области.
«Крайне важно, чтобы в чрезвычайных ситуациях все службы работали как единая команда. От этого зависят жизнь и здоровье людей, находящихся в наших учреждениях. Учения помогают выявить недочеты, улучшить координацию и довести каждое действие до автоматизма», — подчеркнул начальник управления организационно-технического обеспечения регионального Минтруда Анатолий Повагин.
По завершении практической части состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Участники подвели итоги, проанализировали принятые решения и обсудили проблемные вопросы, требующие доработки. Все моменты были приняты к сведению для дальнейшей проработки.