В Омской области ликвидировали условный пожар в геронтологическом центре

«Крайне важно, чтобы в чрезвычайных ситуациях все службы работали как единая команда. От этого зависят жизнь и здоровье людей, находящихся в наших учреждениях. Учения помогают выявить недочеты, улучшить координацию и довести каждое действие до автоматизма», — подчеркнул начальник управления организационно-технического обеспечения регионального Минтруда Анатолий Повагин.