На улице Кореновской в Краснодаре расширят дорогу

Сейчас на территории ведется активная застройка, там проживают около 25 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, с визитом на улицу приехали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава краевой столицы Евгений Наумов.
Глава региона поддержал решение о модернизации транспортной инфраструктуры на территории. По его словам, решение о расширении улицы и введении четырехполосного движения, когда микрорайон практически не заселен во время активных строительных работ — верное.
Это правильный подход, который позволит улучшить транспортную доступность и повысить качество жизни.
Застройщик уже разрабатывает проект модернизации участка дороги по улице Кореновской — от улицы Садовой до улицы имени Дзержинского. Окончание проектных работ намечено на следующий год, после этого начнется работа по расширению полосы, отметили в пресс-службе. Кроме того, необходимо будет провести перекладку инженерных сетей и оформить передачу земли в муниципальную собственность.
Масштаб предстоящих работ прокомментировал глава города. По его словам, участок реконструкции протянется почти на 3 километра. Наумов добавил, что запланировано обустройство четырёх полос движения, тротуаров, освещения на улице, светофоров, ливнёвки, велодорожек и остановок общественного транспорта. «Планируем внести реконструкцию дороги в программу 25/35», — отметил глава кубанской столицы, добавив, что все процедуры уже в работе.
Ранее, активные жители Краснодара в ходе встречи с Кондратьевым в конце июля подняли актуальный вопрос о строительстве дороги на улице Кореновской. Губернатор привлек общественников к работе — теперь они войдут в состав рабочей группы. В её задачи будет входить участие в детальной проработке проектов транспортного развития микрорайона и информирование местных жителей о принимаемых решениях. Общественники смогут принимать непосредственные решения по модернизации улицы, такое поручение дал глава региона.
Инфраструктура микрорайона активно развивается, здесь уже функционируют пять социальных объектов. В них входят три школы и детских сада, школа искусств и Центр культуры «Прикубанский». К Дню знаний начнет работу ещё одно общеобразовательное учреждение на 1550 мест по адресу: ул. Героя Пешкова, 6.
Параллельно ведутся работы по созданию комфортной транспортной доступности. Идет строительство подъездной дороги к школе, организуют парковочные места. Рядом в эксплуатацию введен новый детский сад на 250 мест в ЖК «Сегодня». Кроме того, в шаговой доступности от ул. Героя Пешкова находятся ещё два строящихся дошкольных учреждения с ясельными группами на 230 и 195 мест.
Как писал «МК на Кубани», в ходе рабочего объезда в Краснодаре, губернатор выразил недовольство темпами строительства новых поликлиник, подчеркнув важность своевременного ввода этих социально значимых объектов в эксплуатацию.