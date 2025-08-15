На улице Кореновской в Краснодаре расширят дорогу

Ранее, активные жители Краснодара в ходе встречи с Кондратьевым в конце июля подняли актуальный вопрос о строительстве дороги на улице Кореновской. Губернатор привлек общественников к работе — теперь они войдут в состав рабочей группы. В её задачи будет входить участие в детальной проработке проектов транспортного развития микрорайона и информирование местных жителей о принимаемых решениях. Общественники смогут принимать непосредственные решения по модернизации улицы, такое поручение дал глава региона.