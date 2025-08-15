Спецкомбинат КБО отреагировал на видео минчанки о состоянии Западного кладбища

Согласно пункту 39 данных Правил, те лица, которые взяли на себя организацию погребения, установки надмогильного сооружения или иные лица по их поручению самостоятельно за счет собственных средств следят за целостностью и сохранностью колумбарных ниш и плит, надмогильных сооружений на отведенных участках для захоронения.