Спецкомбинат КБО отреагировал на видео минчанки о состоянии Западного кладбища. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Жительница Минска поехала на могилу отца и возмутилась состоянию Западного кладбища. Видео она выложила в сеть.
— Может, я чего-то не понимаю, но считаю, что обкашивать территорию возле могил или хотя бы вдоль дороги должны сотрудники, — отметила женщина.
Указанное видео за неделю посмотрели более 170 тысяч пользователей и оставили примерно 500 комментариев. Самым популярным оказалось мнение о том, что «вокруг могилы могут и родственники». Другие пользователи указывали, что для соблюдения чистоты необходимо платить.
В пресс-службе предприятия «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» уточнили, что в обязанности сотрудников кладбища не входит наведение порядка или же иное благоустройство на заброшенных участках захоронения.
«Родственники умершего либо иные заинтересованные лица должны наводить порядок на участках для захоронения и в проходах между ними», — пояснили в организации.
В пресс-службе добавили, что порядок предоставления, содержания и благоустройства участков для захоронения регулируется законом «О погребении и похоронном деле». Кроме того, он регулируется постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 17 от 10 июня 2016 года. Данным документом были установлены правила благоустройства и содержания мест погребения.
Согласно пункту 39 данных Правил, те лица, которые взяли на себя организацию погребения, установки надмогильного сооружения или иные лица по их поручению самостоятельно за счет собственных средств следят за целостностью и сохранностью колумбарных ниш и плит, надмогильных сооружений на отведенных участках для захоронения.
Кроме того, взявшие на себя организацию погребения своевременно производят их ремонт (восстановление), покраску, замену при разрушении, выполняют работу по уборке мест захоронения от мусора и так далее.
В том случае, если родственники умершего или же другие заинтересованные лица не могут выполнять указанные обязательства, то их сделают сотрудники КБО. Для этого необходимо заключить онлайн долгосрочный договор, оплатить услугу через официальный сайт предприятия.
За информацией про разовый покос травы или же обработку гербицидами сорняков на участках для захоронения либо в проходах между ними следует обращаться в администрацию кладбища.
«Работники Спецкомбината КБО косят траву и поддерживают порядок только в местах общего пользования (обочины вдоль проездов между секторами, вокруг контейнерных площадок и пр.). Работы выполняются согласно графику и с учетом штатной численности специалистов», — отметили в пресс-службе.
