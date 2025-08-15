Дизайн-код для «Гордеевского пятачка» утвердила нижегородская мэрия

Отмечается, что документ направлен на создание единого визуального облика этой части Московского шоссе. Концепция охватывает как размещение нестационарных торговых объектов, так и оформление информационных конструкций, включая вывески и рекламные элементы.
Среди ключевых целей проекта — упорядочение внешнего вида фасадов зданий, согласование архитектурных и колористических решений, а также определение допустимых форматов и мест для размещения киосков, павильонов и остановочных павильонов. В документе прописаны требования к цветовой гамме, шрифтам и расположению вывесок.
Например, информационные конструкции должны быть выполнены в едином стиле, с использованием шрифта Inter и ограниченной палитрой цветов, соответствующей фасаду здания. Запрещены декоративные и трудночитаемые шрифты, а также дублирование информации на одном фасаде. Что касается торговых объектов, концепция определяет допустимые габариты, материалы и внешний вид киосков и павильонов. Все объекты должны размещаться на специально отведенных участках с твердым покрытием, без устройства фундаментов и с максимальной высотой до 3 метров. Архитектурно-художественная концепция также содержит фотофиксацию текущего состояния фасадов, схемы размещения конструкций и опорный план территории.
Ранее сообщалось, что единый дизайн-код Совнаркомовской улицы утвердили в Нижнем Новгороде. Также единую архитектурно-художественную концепцию приняли и для улицы Черниговской.