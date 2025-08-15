Дизайн-код для «Гордеевского пятачка» утвердила нижегородская мэрия

Например, информационные конструкции должны быть выполнены в едином стиле, с использованием шрифта Inter и ограниченной палитрой цветов, соответствующей фасаду здания. Запрещены декоративные и трудночитаемые шрифты, а также дублирование информации на одном фасаде. Что касается торговых объектов, концепция определяет допустимые габариты, материалы и внешний вид киосков и павильонов. Все объекты должны размещаться на специально отведенных участках с твердым покрытием, без устройства фундаментов и с максимальной высотой до 3 метров. Архитектурно-художественная концепция также содержит фотофиксацию текущего состояния фасадов, схемы размещения конструкций и опорный план территории.