Жители Хабаровского края оценивают благоустройство через QR-коды

За первое полугодие 2025 года поступило 12 отзывов.

Источник: МинЖКХ Хабаровского края

Жители Хабаровского края активно оставляют отзывы о качестве благоустройства социальных объектов с помощью QR-кодов, размещенных на школах, поликлиниках, в парках и скверах. Этот механизм реализован в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» и позволяет оперативно реагировать на замечания граждан. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Например, после жалоб, оставленных через QR-код, в хабаровском сквере на пересечении улиц Рокоссовского и Ворошилова отремонтировали детскую площадку и наладили регулярную уборку. Все работы имеют гарантию три года, в течение которых подрядчики обязаны устранять недостатки.

«За первое полугодие 2025 года в министерство жилищно-коммунального хозяйства края поступило 12 отзывов по теме благоустройства территорий, в том числе три негативных, по которым приняты оперативные действия по устранению замечаний. Такой механизм позволяет быстро реагировать на все проблемные вопросы, которые имеются у жителей края, и решать их своевременно», — подчеркнули в профильном ведомстве.

Чтобы оставить отзыв, достаточно отсканировать QR-код на объекте и заполнить анкету на сайте нацпроектов. После модерации обращения направляются в региональный проектный офис для дальнейшей работы.