Жители Хабаровского края оценивают благоустройство через QR-коды

«За первое полугодие 2025 года в министерство жилищно-коммунального хозяйства края поступило 12 отзывов по теме благоустройства территорий, в том числе три негативных, по которым приняты оперативные действия по устранению замечаний. Такой механизм позволяет быстро реагировать на все проблемные вопросы, которые имеются у жителей края, и решать их своевременно», — подчеркнули в профильном ведомстве.