В Сочи после ремонта запустили популярную канатную дорогу

Сегодня, 15 августа, в Сочи возобновила работу канатная дорога в парке «Дендрарий» (0+). О завершении масштабного ремонта канатки сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу федерального учреждения «Сочинский национальный парк».
В ходе ремонта на оборудовании дороги заменили тяговые и несущие канаты, установили в кабинах новые окна, очистили фасады станций. Перед запуском в эксплуатацию на популярном туробъекте провели все проверки оборудования и технические испытания.
Сейчас на станциях продолжаются финальные отделочные работы.
С 15 августа канатная дорога парка «Дендрарий» работает без выходных с 9 часов утра до 19:00. Последний подъём — в 18.36. Последний спуск — в 18.45.
Стоимость обзорных экскурсий на подвесной канатной дороге — от 500 до 1 300 рублей для взрослых (18+) и от 250 рублей до 650 рублей — для детей (0+).
ИА KrasnodarMedia ранее сообщало, что в сочинском Дендрарии зацвела редкая 125-летняя голубая пальма. Она выпускает цветы один раз в несколько лет.