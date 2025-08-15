Официально на неполную рабочую неделю в Новосибирске перешли свыше 10 компаний

В Новосибирской области на сегодня около 27 тысячах свободных рабочих мест.
По данным Минтруда, в регионе более 27 тысяч вакансий, что позволяет работникам на неполном графике найти полную занятость. Об этом пишет Infopro54. Обращений от работников, ищущих подработку, не поступало.
Эксперты отмечают, что компании скорее просят сотрудников брать отпуск за свой счет или искать подработку, чем переходят на четырехдневку. Наиболее сложная ситуация в строительстве, лизинге, индустрии красоты и агентствах недвижимости.
В целом по России большинство компаний (80%) не планируют переходить на четырехдневную рабочую неделю. Наиболее лояльны к такому формату малые предприятия.
На рынке труда Новосибирской области наблюдается баланс спроса и предложения: на одну вакансию приходится в среднем 6 резюме. Четырехдневная рабочая неделя упоминается лишь в 13 вакансиях, преимущественно для офисных сотрудников. Вакансии с частичной занятостью в основном предлагают курьерам и продавцам.