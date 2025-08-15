В Иркутской области 164 человека пострадали от укусов клещей с 8 по 15 августа

За последнюю неделю, с 8 по 15 августа 2025 года, 164 жителя Иркутской области обратились за помощью после укусов клещей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, с начала сезона таких случаев уже зарегистрировано 16 280 — это больше, чем за тот же период прошлого года (15 167).