В Иркутской области 164 человека пострадали от укусов клещей с 8 по 15 августа

За последнюю неделю, с 8 по 15 августа 2025 года, 164 жителя Иркутской области обратились за помощью после укусов клещей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, с начала сезона таких случаев уже зарегистрировано 16 280 — это больше, чем за тот же период прошлого года (15 167).
— Среди пострадавших 123 человека заразились клещевым боррелиозом, 89 — энцефалитом, а у шести выявили риккетсиоз, — сообщает пресс-служба Управления.
Чтобы избежать укусов, важно соблюдать простые правила: носить закрытую одежду на природе, пользоваться специальными средствами от клещей, регулярно осматривать себя, близких и питомцев. Если кровосос все же укусил, нужно как можно скорее обратиться к врачу — это может спасти здоровье и даже жизнь.
