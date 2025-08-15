Коты, миннезингеры и путешественники: в Светлогорске «ожил» знаменитый мурал возле озера

В Светлогорске «ожил» знаменитый мурал возле озера на Калининградском проспекте, 35. Об этом сообщает администрация городского округа.
Художник Валерий Ковалев, автор прошлой версии мурала, с конца весны трудился над обновлением картины, ставшей визитной карточкой Светлогорска. Работа выполнена акриловыми красками. Её тёплая цветовая гамма хорошо переносит солнце, что позволит рисунку дольше сохраниться, ведь цвета будут выгорать равномерно и незаметно.
«Сюжет мурала, написанного в смешении стилей средневековых гравюр и советских иллюстраций, рассказывает о путешествии по берегам Балтийского моря. Под крики чаек весёлых путешественников в ладье то ли провожают, то ли встречают музыканты с лютней и виолончелью (возможно, потомки миннезингеров), шут и сам Валерий Ковалев. И кот, не ожидавший увидеть сей праздник жизни», — рассказали в администрации.
В 2020 году на стене у солнечных часов в Светлогорске появились многометровые граффити со сказочными обитателями Балтики.