Коты, миннезингеры и путешественники: в Светлогорске «ожил» знаменитый мурал возле озера

«Сюжет мурала, написанного в смешении стилей средневековых гравюр и советских иллюстраций, рассказывает о путешествии по берегам Балтийского моря. Под крики чаек весёлых путешественников в ладье то ли провожают, то ли встречают музыканты с лютней и виолончелью (возможно, потомки миннезингеров), шут и сам Валерий Ковалев. И кот, не ожидавший увидеть сей праздник жизни», — рассказали в администрации.