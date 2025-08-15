Лукашенко сказал о природном таланте народной артистки РСФСР Васильевой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 августа, в пятницу, поздравил народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву с днем рождения и сказал о природном таланте артистки. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что природный талант, неповторимое мастерство дали Васильевой возможность создать яркие, проникновенные художественные образы и покорить сердца многочисленных поклонников.
Президент Беларуси пожелал, чтобы творчество народной артистки РСФСР, которое успело стать неотъемлемой частью культурного достояния братских народов Беларуси и России, и дальше дарило зрителям радость, а также служило благородной целью укрепления дружбы между двумя странами.
