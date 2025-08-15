Ричмонд
Лукашенко сказал о природном таланте народной артистки РСФСР Васильевой

Лукашенко поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 августа, в пятницу, поздравил народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву с днем рождения и сказал о природном таланте артистки. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что природный талант, неповторимое мастерство дали Васильевой возможность создать яркие, проникновенные художественные образы и покорить сердца многочисленных поклонников.

Президент Беларуси пожелал, чтобы творчество народной артистки РСФСР, которое успело стать неотъемлемой частью культурного достояния братских народов Беларуси и России, и дальше дарило зрителям радость, а также служило благородной целью укрепления дружбы между двумя странами.

