Музыка, еда и развлечения: программа «Гастрофеста на Лебяжьем»

Помимо дегустаций, гости смогут активно провести время на свежем воздухе: сыграть в пляжный волейбол, керлинг или большой надувной дартс, принять участие в мастер-классах и челленджах от футбольной команды «Рубин», а также получить автограф и билет на матч. Для детей будут организованы аттракционы, карусели и мастер-классы от подростковых клубов районов города.