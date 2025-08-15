Музыка, еда и развлечения: программа «Гастрофеста на Лебяжьем»

На фуд-корте свои блюда предложат более 50 резидентов. Мобильные кухни и уютные домики известных казанских ресторанов будут работать весь день, а посетители смогут попробовать блюда татарской, русской, мексиканской, сербской, корейской, китайской, европейской и кавказской кухонь. Многодетные семьи получат скидку 50% при предъявлении соответствующего удостоверения.
Помимо дегустаций, гости смогут активно провести время на свежем воздухе: сыграть в пляжный волейбол, керлинг или большой надувной дартс, принять участие в мастер-классах и челленджах от футбольной команды «Рубин», а также получить автограф и билет на матч. Для детей будут организованы аттракционы, карусели и мастер-классы от подростковых клубов районов города.
На ярмарке самозанятых и индивидуальных предпринимателей можно будет приобрести предметы интерьера и декора, а также натуральную продукцию.
В день фестиваля увеличится частота движения автобусов маршрутов № 36, 36а, 46, 72, 116. От остановки «Ремплер» будут курсировать специальные шаттлы до майдана Лебяжьего. Для владельцев автомобилей подготовлены парковочные места, а любители пеших прогулок смогут воспользоваться маршрутом вдоль каскада озер от остановки «Лебяжье».