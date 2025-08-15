Ричмонд
Музыка, еда и развлечения: программа «Гастрофеста на Лебяжьем»

На майдане Лебяжьего 16 августа пройдет «Гастрофест», который продлится с 10:00 до 18:30. Гостей ждут разнообразные блюда, кулинарные мастер-классы от Гильдии поваров Республики Татарстан, а также музыкальные выступления — участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалава и ВИА «Пролетарское танго».

Источник: ИА Татар-информ

На фуд-корте свои блюда предложат более 50 резидентов. Мобильные кухни и уютные домики известных казанских ресторанов будут работать весь день, а посетители смогут попробовать блюда татарской, русской, мексиканской, сербской, корейской, китайской, европейской и кавказской кухонь. Многодетные семьи получат скидку 50% при предъявлении соответствующего удостоверения.

Помимо дегустаций, гости смогут активно провести время на свежем воздухе: сыграть в пляжный волейбол, керлинг или большой надувной дартс, принять участие в мастер-классах и челленджах от футбольной команды «Рубин», а также получить автограф и билет на матч. Для детей будут организованы аттракционы, карусели и мастер-классы от подростковых клубов районов города.

На ярмарке самозанятых и индивидуальных предпринимателей можно будет приобрести предметы интерьера и декора, а также натуральную продукцию.

В день фестиваля увеличится частота движения автобусов маршрутов № 36, 36а, 46, 72, 116. От остановки «Ремплер» будут курсировать специальные шаттлы до майдана Лебяжьего. Для владельцев автомобилей подготовлены парковочные места, а любители пеших прогулок смогут воспользоваться маршрутом вдоль каскада озер от остановки «Лебяжье».