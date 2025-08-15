Стоматолог из НСО обнаружил у пациента рак во время приема

«Я заметила язвочку на спинке носа у пациента. Виктор рассказал, что образование появилось около года назад, и домашние средства не приносят облегчения. Я объяснила ему, что в таких ситуациях нельзя откладывать визит к врачу. Хирург-стоматолог немедленно взял биопсию, и материал отправили на анализ», — сообщила Марина Захарова, заведующая стоматологическим отделением Искитимской ЦРБ.