Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог из НСО обнаружил у пациента рак во время приема

Медик обратила внимание на эрозию на спинке носа мужчины.

Медик обратила внимание на эрозию на спинке носа мужчины.

Во время обычного приема стоматолог из Искитима выявил у пациента злокачественное новообразование. Необычное пятно на носу мужчины оказалось базалиомой.

В феврале 2024 года 60-летний житель Искитима пришел в стоматологию ЦРБ для лечения зуба.

«Я заметила язвочку на спинке носа у пациента. Виктор рассказал, что образование появилось около года назад, и домашние средства не приносят облегчения. Я объяснила ему, что в таких ситуациях нельзя откладывать визит к врачу. Хирург-стоматолог немедленно взял биопсию, и материал отправили на анализ», — сообщила Марина Захарова, заведующая стоматологическим отделением Искитимской ЦРБ.

После осмотра онкологом Виктор получил направление в областной онкодиспансер. Анализы подтвердили диагноз: базальноклеточный рак кожи. Пациенту назначили курс лучевой терапии. Благодаря внимательности стоматолога болезнь была обнаружена на ранней стадии. Лечение оказалось эффективным — сейчас у пациента ремиссия, и есть основания полагать, что в скором времени диагноз будет снят.

Марина Захарова отмечает, что люди редко обращаются к стоматологам для профилактических осмотров, из-за чего злокачественные опухоли в полости рта часто выявляются уже на поздних стадиях. Только за первое полугодие 2025 года у 8 пациентов стоматологического отделения Искитимской ЦРБ были обнаружены признаки запущенного рака ротовой полости.

В таких случаях обычно требуется хирургическое вмешательство — удаление части языка или челюсти. Стоматологи рекомендуют посещать их каждые полгода для профилактики.