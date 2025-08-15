Стоматолог из НСО обнаружил у пациента рак во время приема

Медик обратила внимание на эрозию на спинке носа мужчины.
Во время обычного приема стоматолог из Искитима выявил у пациента злокачественное новообразование. Необычное пятно на носу мужчины оказалось базалиомой.
В феврале 2024 года 60-летний житель Искитима пришел в стоматологию ЦРБ для лечения зуба.
«Я заметила язвочку на спинке носа у пациента. Виктор рассказал, что образование появилось около года назад, и домашние средства не приносят облегчения. Я объяснила ему, что в таких ситуациях нельзя откладывать визит к врачу. Хирург-стоматолог немедленно взял биопсию, и материал отправили на анализ», — сообщила Марина Захарова, заведующая стоматологическим отделением Искитимской ЦРБ.
После осмотра онкологом Виктор получил направление в областной онкодиспансер. Анализы подтвердили диагноз: базальноклеточный рак кожи. Пациенту назначили курс лучевой терапии. Благодаря внимательности стоматолога болезнь была обнаружена на ранней стадии. Лечение оказалось эффективным — сейчас у пациента ремиссия, и есть основания полагать, что в скором времени диагноз будет снят.
Марина Захарова отмечает, что люди редко обращаются к стоматологам для профилактических осмотров, из-за чего злокачественные опухоли в полости рта часто выявляются уже на поздних стадиях. Только за первое полугодие 2025 года у 8 пациентов стоматологического отделения Искитимской ЦРБ были обнаружены признаки запущенного рака ротовой полости.
В таких случаях обычно требуется хирургическое вмешательство — удаление части языка или челюсти. Стоматологи рекомендуют посещать их каждые полгода для профилактики.